HQ

Im Finale der Swiss Indoors Open stehen sich zwei Tennisspieler gegenüber, die es nicht gewohnt sind, ATP-Trophäen in die Höhe zu stemmen: der 26-jährige Spanier Alejandro Davidovich-Fokina und der 19-jährige Brasilianer João Fonseca.

Der Teenager war der erste, der sich in einem hart umkämpften Spiel gegen Jaume Munar das Ticket für das Finale sicherte, das er mit 7:6(4), 7:5 beendete. In seiner ersten vollen Saison in der ATP wird Fonseca von Platz 130 der Weltrangliste auf mindestens Platz 34 der Welt geklettert sein. Fonseca, einer der Durchbruchsstars des Jahres, gewann im vergangenen November die Next Generation ATP Finals 2024 und im Februar 2025 die Argentina Open 250.

Alejandro Davidovich Fokina besiegte derweil Ugo Humbert, der Franzose gab auf, als er im zweiten Satz zurücklag. Davidovich, der zweitbeste spanische Spieler nach Alcaraz, der auf Platz 18 der Weltrangliste steht, hat die Chance, seine erste Trophäe im Einzel in die Höhe zu stemmen, seiner Situation ein Ende zu setzen (der einzige Spieler in den Top 30 ohne ATP-Tour-Titel) und seine bisher beste Saison zu krönen... aber auch sein Mosy frustrierender: Vier der fünf Finals in seiner Karriere fanden 2025 statt (Delray Beach Open in den USA, ATP 250 im Februar; und die ATP 500 in Mexiko und Washington; und natürlich das morgige Finale in der Schweiz).

Das Finale der Swiss Indoors Basel zwischen Joao Fonseca und Alejandro Davidovich Fokina findet morgen, Sonntag, 26. Oktober, um 15:30 Uhr MEZ, 14:30 Uhr GMT statt. Wer wird Ihrer Meinung nach gewinnen?