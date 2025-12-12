Joanna Trollope verstirbt im Alter von 82 Jahren | Literatur

HQ

Joanna Trollope, gefeierte Autorin von mehr als 30 Romanen, die familiäre Spannungen, Beziehungen und die stillen Krisen des Alltags behandeln, ist am Donnerstag friedlich zu Hause verstorben, sagten ihre Töchter. Sie wurde 82 Jahre alt.

Trollope wurde 1991 bekannt und veröffentlichte viele Hits. Obwohl sie manchmal als "Aga-Sagas" bezeichnet wurde, lehnte sie den Begriff ab und argumentierte, ihre Bücher seien weitaus subversiver und unsentimentaler, als Kritiker behaupteten.

Als entfernte Verwandte des viktorianischen Romanautors Anthony Trollope begann sie zu schreiben, während sie arbeitete und zwei Töchter großzog, und hinterlässt beide Töchter. Viele ihrer Werke wurden für das Fernsehen adaptiert und brachten ihr einen OBE und später einen CBE ein.

Fay Weldon lobte sie für ihre Fähigkeit, "den Finger auf das Problem der Zeit zu setzen", und Trollope konzentrierte sich auf veränderte soziale Rollen und die privaten Ängste des Alltags. Sie sagte, sie wolle, dass ihre Bücher die Leser beruhigen: "Es ist okay, wir alle fühlen so."