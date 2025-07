Joanna Dark Schauspielerin über die Absage von Perfect Dark: "Wie Joanna werden wir alle wieder auferstehen"

HQ

Viele der Schlagzeilen der letzten Zeit wurden von Microsofts massiver Entscheidung dominiert, Tausende von Mitarbeitern zu entlassen, von denen viele in der Xbox-Gaming-Abteilung tätig sind. Das vielleicht größte Opfer war The Initiative, als der einst angesehene AAAA-Entwickler vollständig geschlossen wurde und die Arbeiten am Perfect Dark -Reboot, der letzten Sommer erneut gezeigt wurde, eingestellt wurden. Das Spiel wird nicht weitergehen, und das hat nun dazu geführt, dass die Person, die für die Darstellung der Protagonistin Joanna Dark verantwortlich ist, in die sozialen Medien zu gehen, um einige Gedanken zu teilen.

Es wurde erwartet, dass Alix Wilton Regan das Spiel als berühmte Agentin leiten würde, aber das wird nicht mehr der Fall sein. Sie ist jetzt zu X übergegangen, um folgendes zu sagen.

"Joanna ist widerstandsfähig. Entschlossen. Kreativ. Fürsorglich. Stark.

"Agent Dark gibt nicht auf und das sollte auch keiner von euch tun. Es war eine Ehre, mit den Talenten von The Initiative zusammenzuarbeiten. Mein Herz schmerzt für alle, die von dem heutigen Tag betroffen sind. Aber wie Johanna werden wir alle wieder auferstehen."

Regan hat sich auch dafür eingesetzt und gehofft, dass jemand hervortritt und dabei hilft, Perfect Dark Wirklichkeit werden zu lassen, indem sie eine neue Bewegung namens Perfect Pick Up vorantreibt. Es ist eine sehr hoffnungsvolle Prämisse, da die Bewegung nach einem großen Unternehmen wie Sony oder Nintendo sucht, das einspringt und hilft, The Initiative zu retten und die Arbeit an Perfect Dark abzuschließen, was höchst unwahrscheinlich erscheint, da beide im Besitz von Microsoft/Xbox sind.

