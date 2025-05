Joan Laporta, Präsident von Barça: "Wir sind nicht in München, im Grunde genommen wegen der Schiedsrichterentscheidungen"

HQ

Joan Laporta, der Präsident des FC Barcelona, schickte eine Nachricht an die Barça-Fans auf dem offiziellen TV-Kanal Barça One, in der er sich bei den Fans für ihre Unterstützung während der gesamten Saison bedankte und sie aufforderte, sich wieder auf LaLiga zu konzentrieren, da noch vier Spiele zu absolvieren sind und vier Punkte vor Verfolger Real Madrid liegen, wo am kommenden Sonntag ein Clásico stattfindet. "Wir müssen den Montjuïc füllen, um der Mannschaft Wärme zu geben."

Für mehr Überraschung sorgten jedoch die Worte, die sich auf die Schiedsrichterentscheidung nach der 3:4-Niederlage gegen Inter bezogen: "Gestern sollte es nicht sein: Wir haben gekämpft, um es zu erreichen und das Finale in München zu erreichen, aber es sollte nicht sein. Im Grunde genommen wegen der Schiedsrichterentscheidungen, die gegen uns gelaufen sind, aber das muss uns stärker machen, um die richtige Mentalität zu haben."

Laporta schiebt "im Grunde" die ganze Schuld auf Schiedsrichter Marciniak, der auch die Spieler und Trainer Hansi Flick verärgert hat, weil "jede 50:50-Entscheidung in ihre Richtung ging".

Laporta fand auch einige Worte für die Basketballmannschaft, die am selben Tag wie das Fußballspiel in der Euroleague mit 85:84 gegen Monaco verlor und aus dem Final Four ausschied.