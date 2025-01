JMGO stellt den kleinsten Laserfernseher der Welt vor

HQ

JMGO hat gerade auf der CES 2025 seinen bahnbrechenden O2S Ultra vorgestellt, einen winzigen, aber mächtigen Laserfernseher, der das Home Entertainment revolutionieren wird. Mit einer Größe von nur 12,3 x 11,4 x 5,5 Zoll – was in etwa der Größe eines Schuhkartons entspricht – verspricht dieses kompakte Wunderwerk ein noch nie dagewesenes Erlebnis auf der großen Leinwand. Mit der Fähigkeit, ein atemberaubendes 100-Zoll-Bild aus nur 5,75 Zoll Entfernung zu projizieren, nutzt der O2S Ultra den Platz effizient aus und liefert gleichzeitig atemberaubende 4K-Bilder. Es ist eine echte Innovation, die nicht nur in jeden Raum passt, sondern ihn aufwertet.

Besonders auffällig ist die fortschrittliche MALC™ 3.0-Technologie des O2S Ultra, die hervorragende Helligkeit, Farbgenauigkeit und Kontrast auf eine Weise kombiniert, von der bisherige Projektoren nur träumen konnten. Mit einem Kontrastverhältnis von 1.800:1 verspricht es eine außergewöhnliche Bildqualität sowohl in dunklen als auch in gut beleuchteten Umgebungen. Egal, ob es sich um einen Filmabend oder ein Sportspiel am Tag handelt, dieser Laserfernseher bietet Ihnen leuchtende Farben und scharfe Details, was ihn perfekt für jedes Sehszenario macht.

Was dieses Produkt wirklich auszeichnet, ist seine intuitive, problemlose Einrichtung dank Funktionen wie automatischer Trapezkorrektur und intelligenter Bildschirmanpassungen. Darüber hinaus bringt die Integration von Google TV und Dolby Vision endlose Streaming-Möglichkeiten direkt in Ihr Wohnzimmer. Der O2S Ultra, der im vierten Quartal 2025 auf den Markt kommen soll, ist darauf vorbereitet, im Home Entertainment Wellen zu schlagen. Wie wird der O2S Ultra Ihrer Meinung nach die Art und Weise verändern, wie wir Home Entertainment erleben?