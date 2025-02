J.K. Simmons verrät, dass die Arbeit an der vierten Staffel von Invincible bereits begonnen hat

HQ

Während die dritte Staffel von Invincible gerade erst begonnen hat und mit einer dreiteiligen Premiere, die beeindruckt hat, werdet ihr froh sein zu hören, dass die Arbeit an der vierten Staffel, die vor einiger Zeit grünes Licht erhielt, in vollem Gange ist. Nach vielen Versprechungen, dass die Zeichentrickserie in Zukunft an einem regelmäßigeren Veröffentlichungsrhythmus festhalten wird, hat einer der Hauptdarsteller der Serie nun ein Update zur nächsten Staffel der Serie gegeben.

Im Gespräch mit Collider hat J.K. Simmons, der für seine Rolle als Nolan Grayson/Omni-Man in der Serie bekannt ist, bestätigt, dass er bereits mit der Synchronarbeit für die nächsten Episoden begonnen hat.

Simmons sagte: "Ja, wir haben tatsächlich unsere Zehen getaucht. Oder zumindest habe ich das in der nächsten Saison. Und ich freue mich auf... Ich weiß nicht, wann in den nächsten Monaten, aber ich freue mich darauf, wieder ins Studio zu gehen."

Da Invincible: Season 3 im März 2025 zu Ende geht, wäre es vernünftig anzunehmen, dass wir bis 2026 auf die nächste Season warten müssen. Da die Arbeit an der Sprachausgabe im Gange ist, wird es hoffentlich im nächsten Kalenderjahr wieder früher sein, wie es in dieser Saison der Fall war.