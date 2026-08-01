J.K. Simmons sagt, seine Lieblingsrolle im Videospiel sei Portal 2: "Ich hätte den Spielfilm machen können"

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J.K. Simmons hat vielleicht eine der bekanntesten Stimmen Hollywoods. Mit solchen Tönen wird er natürlich oft gebeten, Synchronrollen in TV, Filmen und natürlich Videospielen zu übernehmen. Er hat dem Absolute in Baldur's Gate III gedient, seinen Omni-Man-Anzug für Invincible VS und Mortal Kombat hervorgeholt und ist Präsident in Command & Conquer geworden. Aber wenn Simmons eine Lieblingsrolle in einem Videospiel wählen müsste, dann ist es Cave Johnson.

Der Leiter von Aperture Science war für Simmons sofort ein Favorit, der im Podcast Happy, Sad, Confused sagte, er hätte die Rolle des Cave Johnson in jedem Medium gespielt. "Es war so ein urkomisches Drehbuch. Ich hätte den Spielfilm, das Theaterstück oder was auch immer machen können. Es hat einfach so viel Spaß gemacht zu schreiben", sagte Simmons (Transkription über PC Gamer).

Simmons kehrte mehrmals in die Rolle zurück, spielte Johnson erneut im Spin-off Aperture Desk Job von 2022 und sprach im selben Jahr das Cave Johnson-Ansagerpaket für Dota 2. Falls es jemals eine Live-Action-Portal-Adaption geben würde, sind wir sicher, dass er wieder zurückkehren möchte, solange das Schreiben so stark bleibt wie in den Spielen.