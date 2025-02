J.K. Simmons gibt eine Antwort auf seine Zukunft als J. Jonah Jameson im MCU

Es gibt nur eine Handvoll Schauspieler, die es geschafft haben, Universen und Generationen zu überwinden und weiterhin denselben Charakter in aufeinanderprallenden Franchises zu spielen. Viele von ihnen traten in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Deadpool & Wolverine in den Vordergrund, als Patrick Stewart als Professor X zurückkehrte, Tobey Maguire und Andrew Garfield als Spider-Man/Peter Parker, Ryan Reynolds als Deadpool, Hugh Jackman als Wolverine und eine Reihe anderer Helden und Schurken auch, sei es Blade, Elektra, Green Goblin, Sandman, Electro, Johnny Storm und viele mehr. Aber es gibt auch eine unglaublich berühmte Figur, die diese Ränge ausmacht und oft auf der Strecke bleibt: J. Jonah Jameson.

J.K. Simmons verkörpert die Figur nun schon seit Jahren und liefert eine wirklich unvergessliche Adaption des exzentrischen, lauten und geschäftigen Chefredakteurs von Daily Bugle sowohl in Sam Raimis Trilogie als auch in der Marvel Cinematic Universe jetzt auch. Die Frage ist jedoch, ob Simmons mit Spider-Man 4 bald als Jameson zurückkehren wird?

Er hat darüber in einem Interview mit ScreenRant gesprochen, aber leider ist seine Antwort sehr Marvel freundlich und den strengen, geheimen Richtlinien der Produktionsfirma angemessen.

"Keine Spoiler. Tut mir leid, ich verrate es nicht."

Hoffentlich werden wir Simmons wieder als Jameson sehen, denn ehrlich gesagt wäre Spider-Man nicht dasselbe ohne sein lautes Geschrei und seinen Wunsch nach Bildern des Netzschleuderers.