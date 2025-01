J.K. Rowling zieht Parallelen zwischen Neil Gaiman und Harvey Weinstein

HQ

Inmitten der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Neil Gaiman hat J.K. Rowling eine Debatte ausgelöst, indem sie die Anschuldigungen mit dem aufsehenerregenden Fall von Harvey Weinstein verglich. Gaiman, der für Werke wie "Good Omens" und "The Sandman" bekannt ist, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, die von Nötigung und Missbrauch bis hin zu schweren kriminellen Handlungen reichen, wie in einem Bericht von Vulture ausführlich dargelegt wird. In einem Beitrag auf X hob Rowling die Ähnlichkeiten zwischen den Behauptungen hervor und konzentrierte sich auf die Verwendung von Geheimhaltungsvereinbarungen und finanziellen Vergleichen, um die Opfer zum Schweigen zu bringen. Die Kontroverse hat sich bereits auf Gaimans Karriere ausgewirkt, da Amazons Good Omens in einem einzigen Special statt in einer ganzen Staffel endete und Disney seine Adaption von The Graveyard Book stoppte. Während Rowlings Äußerungen Öl ins Feuer gießen, bleibt die Frage: Werden die Anschuldigungen die Herangehensweise der Unterhaltungsindustrie an die Rechenschaftspflicht verändern?

Was denken Sie über die Situation und Rowlings Vergleich?