J.K. Rowling und Mia Khalifa geraten bei X über Politik aneinander: "Halt die Klappe, du verdammte F*tze"

Ein heftiger Schlagabtausch zwischen der Autorin J.K. Rowling und der ehemaligen Pornofilmstar und Kommentatorin Mia Khalifa dominierte diese Woche die sozialen Medien, nachdem Rowling eine Kolumne geteilt hatte, in der sie Teile der pro-palästinensischen Protestbewegung kritisierte.

Rowlings erneuter Beitrag eines Spectator-Artikels (Warum nennt die Linke den Antisemitismus nicht als das, was er ist?) über Sprechchöre und die bei Demonstrationen verwendete Sprache veranlasste Khalifa zu einer sofortigen, profanen Reaktion. Ein einzeiliger Zitat-Tweet, der lautete: "Shut up you fucking cunt" ("Halt die Klappe, du verdammte Fotze")

JK Rowling und Mia Khalifa // Gamereactor

Rowling argumentierte, dass einige Protestslogans und Verhaltensweisen Gefahr liefen, in Aufwiegelung abzugleiten und angeprangert werden müssten, was zu schnellen und polarisierten Reaktionen von Nutzern auf beiden Seiten der Debatte führte.

Khalifas Antwort (die auf X millionenfach angesehen und auf allen sozialen Plattformen kopiert wurde) destillierte den Zorn vieler, die Rowling als wiederkehrenden Brennpunkt betrachten, wenn sie sich in politische und soziale Angelegenheiten einmischt.

Natürlich ist die Konfrontation das jüngste Beispiel dafür, wie Rowlings Posts Kontroversen auslösen. Einige sind für sie, andere dagegen.