JK Rowling kritisiert Emma Watson in einem vernichtenden Beitrag in den sozialen Medien

Lange Zeit pflegten J.K. Rowling und die Schauspieler, die ihre jungen Zaubererlehrlinge inHarry Potter den Filmen darstellten, einen respektvollen Umgangston miteinander. Da jedoch viele Rowlings Ansichten über die Trans-Community als eindeutig diskriminierend wahrgenommen haben, hat sich der Ton verhärtet.

Das gilt für Rowling und Daniel Radcliffe, und ganz besonders für Rowling und Emma Watson. Rowling hat nun einen langen Beitrag auf X veröffentlicht, in dem sie die Schauspieler, die dank ihrer Welt berühmt geworden sind, scharf angreift und schreibt:

"Vor allem Emma und Dan haben in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie der Meinung sind, dass unser ehemaliger Berufsverband ihnen ein besonderes Recht - nein, eine Pflicht - gibt, mich und meine Ansichten in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Jahre, nachdem sie ihre Rolle in Potter beendet haben, übernehmen sie weiterhin die Rolle von De-facto-Sprechern für die Welt, die ich erschaffen habe."

Dann richtet sie ihre Kommentare speziell an Watson, der seit langem eine ausgesprochene Kritikerin von Rowlings Ansichten zu Trans-Themen ist und mehrere bemerkenswerte Aussagen zu diesem Thema gemacht hat, indem sie schreibt, dass Watson ein wohlhabendes, behütetes Leben ohne wirkliche Erfahrungen geführt hat:

"Wie andere Menschen, die noch nie ein Erwachsenenleben ohne Reichtum und Ruhm erlebt haben, hat Emma so wenig Erfahrung im wirklichen Leben, dass sie nicht weiß, wie ignorant sie ist. Sie wird nie ein Obdachlosenheim brauchen. Sie wird niemals in ein gemischtgeschlechtliches öffentliches Krankenhaus gesteckt werden. Ich wäre erstaunt, wenn sie schon seit ihrer Kindheit in einer Umkleidekabine sitzt. Ihr "öffentliches Badezimmer" ist ein Einzelzimmer und wird von einem Sicherheitsmann begleitet, der vor der Tür Wache steht. Musste sie sich in einer neuen gemischtgeschlechtlichen Umkleidekabine in einem von der Gemeinde betriebenen Schwimmbad ausziehen? Ist es wahrscheinlich, dass sie jemals ein staatliches Krisenzentrum für Vergewaltigung brauchen wird, das sich weigert, einen reinen Frauendienst zu garantieren? Sich eine Gefängniszelle mit einem männlichen Vergewaltiger zu teilen, der im Frauengefängnis identifiziert wurde?"

Rowling argumentiert, dass sie im Gegensatz zu Watson keine solchen Möglichkeiten hatte, sondern gezwungen war, unter viel härteren Bedingungen aufzuwachsen:

"Mit vierzehn war ich kein Multimillionär. Ich lebte in Armut, während ich das Buch schrieb, das Emma berühmt gemacht hat. Ich verstehe daher aus meiner eigenen Lebenserfahrung, was die Zerstörung der Frauenrechte, an der Emma so begeistert teilgenommen hat, für Frauen und Mädchen ohne ihre Privilegien bedeutet."

Ironischerweise sagt Rowling, dass es neue positive Kommentare von Watson waren, die sie dazu veranlassten, den langen Beitrag zu schreiben, in dem sie behauptet, dass die öffentliche Meinung begonnen hat, sich mehr zu ihren Gunsten zu drehen, und dass Watson jetzt nur noch auf den Zug aufspringt, nachdem er sich zuvor negativer geäußert hatte.

Harry Potter Die Schauspieler wurden im Laufe der Jahre immer wieder gefragt, wie sie Rowling sehen, und sie antworten in der Regel in der Art, dass sie sie sehr mögen und dankbar sind, aber dass es möglich ist, zwei Gedanken gleichzeitig zu haben und gleichzeitig ihre Ansichten zu Trans-Themen zu kritisieren.

Wie und ob Watson auf diesen Ausbruch reagieren wird, bleibt abzuwarten. Es ist sehr ungewöhnlich, jemanden in Rowlings Position so öffentlich und vollständig den Charakter einer Person zu sehen. Was denkst du über ihre Kommentare?