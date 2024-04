JK Rowling kritisiert Daniel Radcliffe und Emma Watsons Unterstützung für Transgender-Menschen

Die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling hatte in den letzten Jahren viel Ärger, weil sie sich einfach weigert, die Transgender-Bewegung zu akzeptieren, insbesondere wie sie sich auf junge Menschen auswirkt. Bei mehreren Gelegenheiten hat Rowling über X erklärt, dass nur diejenigen, die mit Fortpflanzungsorganen (XX-Chromosomen) geboren wurden, Frauen sind, während Transfrauen Männer sind, die vorgeben, Frauen zu sein, was zu massiver Wut, Online-Hass und Boykotten ihrer Bücher und der darauf basierenden Filme/Spiele führte.

Die Harry-Potter-Stars Daniel Radcliffe und Emma Watson sind zwei derjenigen, die Rowlings Haltung verfluchten und sich mehr oder weniger für ihre Aussage entschuldigten, was dazu führte, dass Rowling von Warner Bros./HBO nicht zu Reunion-Shows eingeladen wurde, bei denen sich alle, die an den hyperbeliebten Filmen beteiligt waren, vor den Kameras versammelten. In einer neuen Serie von Tweets verurteilt Rowling nun die Schauspieler, die ihrer Meinung nach auf der falschen Seite standen.

Rowling über X:

"In den letzten vier Jahren hat Hilary Cass die umfassendste Überprüfung der medizinischen Evidenz für die Transition von Kindern durchgeführt, die jemals durchgeführt wurde. Nur wenige Stunden, nachdem es der Presse und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, verdoppeln engagierte Ideologen ihre Anstrengungen. Das sind Leute, die ihre Gegner als "rechtsextrem" bezeichnen, weil sie wissen wollen, dass es angemessene Kontrollen gibt, bevor autistische, schwule und missbrauchte Kinder - Gruppen, die alle in Gender-Kliniken überrepräsentiert sind - sterilisierte, unorgasmische, lebenslange Patienten zurückgelassen werden.

Ich verstehe, dass die Schlussfolgerungen des Berichts ein seismischer Schock für diejenigen gewesen sein werden, die Whistleblower gejagt und dämonisiert und Gegner als Fanatiker und Transphobe verleumdet haben, aber der Versuch, Hilary Cass' Arbeit zu diskreditieren, ist nicht nur fehlgeleitet. Es ist aktiv bösartig. Selbst wenn du dich nicht schämst, für etwas anzufeuern, das jetzt wie ein schwerer medizinischer Kunstfehler aussieht, selbst wenn du nicht akzeptieren willst, dass du dich geirrt haben könntest, wo ist dein Selbsterhaltungssinn? Der Zug, auf den du so gerne aufgesprungen bist, rast auf eine Klippe zu. Und wenn ich wütend klinge, dann deshalb, weil ich verdammt wütend bin. Ich habe Cass heute Morgen gelesen und meine Wut hat den ganzen Tag über zugenommen. Kinder wurden irreversibel geschädigt, und Tausende sind mitschuldig, nicht nur Mediziner, sondern auch die Sprachrohre der Prominenten, die unhinterfragten Medien und zynische Konzerne.

Die Folgen dieses Skandals werden Jahrzehnte nachwirken. Du hast ihn angefeuert. Sie haben alles getan, was Sie konnten, um die Forschung zu behindern und falsch darzustellen. Du hast versucht, Leute aus ihren Jobs zu schikanieren, weil sie sich gegen dich gestellt haben. An jungen Menschen wurde experimentiert, sie waren unfruchtbar und hatten Schmerzen."

Ein Follower schrieb dies als Antwort auf die obigen Beiträge:

"Ich warte nur darauf, dass Dan und Emma dir eine sehr öffentliche Entschuldigung geben... sicher in dem Wissen, dass du ihnen vergeben wirst".

Rowlings Antwort, in der sie die Schauspieler beschimpft:

"Nicht sicher, fürchte ich. Prominente, die sich einer Bewegung anschmiegten, die darauf abzielt, die hart erkämpften Rechte von Frauen zu untergraben, und die ihre Plattformen nutzten, um die Transition von Minderjährigen zu bejubeln, können sich ihre Entschuldigungen für traumatisierte Detransitioner und verletzliche Frauen aufsparen, die auf gleichgeschlechtliche Räume angewiesen sind."