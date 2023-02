J.K. Rowling klärt ihre Anti-Trans-Kommentare in einem neuen Podcast mit dem Titel The Witch Trials of J.K. Rowling

HQ

Hogwarts Legacy wurde am 10. Februar 2023 veröffentlicht und das Spiel war ein großer Erfolg. Sie können unsere Rezension darüber hier lesen. Das Spiel spielt im selben Universum wie Harry Potter Bücher und Filme, aber etwa 100 Jahre bevor Harry seinen Fuß in die Mauern der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei setzte.

Die Autorin von Harry-Potter-Büchern, J.K. Rowling, hat zuvor konservative Kommentare auf Twitter abgegeben, was ihr ein Etikett als Transphobe gegeben hat. Es gab sogar einen Versuch, Hogwarts Legacy zu boykottieren, obwohl Rowling nichts mit der Entwicklung des Spiels zu tun hatte.

J.K. Rowling kann jetzt ihre Seite der Geschichte sagen, und das geschieht in einer neuen siebenteiligen Podcast-Serie namens The Witch Trials of J.K. Rowling. Die ersten 2 Episoden erscheinen heute, am 21. Februar, auf Spotify, Apple Podcasts und "anderen Audioplattformen". Neue Episoden werden wöchentlich veröffentlicht.

"Was mich in den letzten Jahren interessiert hat, besonders in den sozialen Medien, ist, wenn Fans sagen: 'Du hast dein Vermächtnis ruiniert. Oh, du hättest für immer geliebt werden können, aber du hast dich entschieden, das zu sagen." Und ich denke: 'Du hättest mich nicht tiefer missverstehen können.' "Ich hatte nie vor, jemanden zu verärgern. Es war mir jedoch nicht unangenehm, von meinem Podest aufzustehen."

Danke, Variety.