J.K. Rowling freut sich über neue Harry-Potter-Reihe

Die Autorin von Harry Potter ist, gelinde gesagt, begeistert von der neuen HBO-Adaption der Serie. Nachdem sie die Drehbücher für die ersten Episoden gelesen hatte, ging sie in die sozialen Medien und lobte sie als "so, so, SO gut". Die Entwicklung der Serie, die alle sieben Bücher adaptieren wird - eines pro Staffel - hat sie verständlicherweise sehr genau verfolgt. Sie stellte weiter klar, dass sie das Drehbuch nicht selbst geschrieben habe, sondern "eng" mit dem Drehbuchteam zusammengearbeitet habe.

Die Dreharbeiten beginnen im Laufe des Sommers, die Premiere ist für nächstes Jahr oder schlimmstenfalls für das übernächste Jahr geplant, je nachdem, wie gut die Arbeit voranschreitet.

Wie wir jedoch bereits mehrfach erwähnt haben, gibt es immer noch erheblichen Widerstand gegen ihre Beteiligung, auch unter den Darstellern. Über 400 Menschen - darunter die Schauspielerinnen Bella Ramsey, Nicola Coughlan und Paapa Essiedu (der Snape spielt) - haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie gegen Rowlings Beteiligung protestieren, da sie sich über Transgender-Menschen geäußert hat.

HBO-Managerin Casey Bloys verteidigt jedoch ihren Platz im Team und versichert, dass Rowling eine ausführende Produzentin ist und dass ihre politischen Ansichten die Geschichte in keiner Weise infiltrieren werden.

Freust du dich auf die neue Potter-Serie?