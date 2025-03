J.K. Rowling deutet an, dass die Harry-Potter-Darsteller ihr die Filme ruiniert haben

HQ

Rowling ist nach einem Beitrag auf X, in dem sie gefragt wurde, welche Schauspieler sofort einen Film für sie ruinieren, wieder ins Rampenlicht gerückt. Worauf sie antwortete: "Drei Vermutungen". Eine nicht ganz so subtile Antwort, die viele heute als die drei Hauptfiguren in den Harry-Potter-Filmen interpretieren: Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint.

Die Beziehung zwischen Rowling und diesen dreien ist, gelinde gesagt, seit einigen Jahren angespannt, da sie eine Reihe von Aussagen machte, die von vielen als transphob wahrgenommen wurden. Radcliffe war der erste, der sich öffentlich von Rowlings Äußerungen distanzierte, gefolgt von Watson und Grint, die sich alle klar für die Rechte von Transgendern ausgesprochen haben.

Welcher Schauspieler oder welche Schauspieler ruinieren für Sie automatisch einen Film?