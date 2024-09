J.K. Rowling bestätigt, dass sie an einem "futuristischen" Roman arbeitet

HQ

Nachdem sie das weltweite Phänomen Harry Potter geschaffen hatte, war die Autorin J.K. Rowling weiterhin sehr produktiv und hat nicht nur das Harry-Potter-Universum weiter ausgebaut, sondern auch die Romane unter dem Pseudonym Robert GalbraithCormoran Strike geschaffen.

Aber was wird sie danach tun? Nun, über die sozialen Medien wurde Rowling gefragt, ob sie in Betracht ziehen würde, eine "Odyssee im Weltraum" zu schreiben. Es stellt sich heraus, dass sie das nicht tun wird, sondern bereits mit der Arbeit an einer futuristischen, erdgebundenen Geschichte begonnen hat.

Angesichts der Tatsache, dass Rowling Rowling ist, besteht eine gute Chance, dass das, was auch immer es ist, irgendwann gefilmt wird und vielleicht sogar eines Tages in der Spielewelt auftaucht. Wie begeistert sind Sie von Science-Fiction von J.K. Rowling?