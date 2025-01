Jizai enthüllt Roboter-Tischleuchte auf der CES

HQ

Während der CES letzte Woche haben wir alle möglichen ungewöhnlichen und verrückten Erfindungen und Innovationen gesehen. Im Rahmen dieser Bemühungen stellte das japanische Robotikunternehmen Jizai ein neues Projekt vor, an dem es sich im Wesentlichen um eine Tischleuchte mit funktionierenden Roboterbeinen handelte.

Er ist als Mi-Mo bekannt, und wie Jizai ihn offiziell beschreibt, handelt es sich um einen "anpassbaren Allzweck-KI-Roboter". Was dies in seiner Gesamtheit bedeutet, bleibt abzuwarten, da Jizai verspricht, Anfang 2025 detaillierte Informationen über den Roboter zu veröffentlichen, aber wir können daraus schließen, dass das Ziel dieses Gadgets darin besteht, einen Tischbegleiter anzubieten, der herumwatscheln und sich bequem in Ihrer Nähe platzieren kann, unabhängig davon, wo Sie sitzen, um sicherzustellen, dass Sie immer einen Platz haben, an dem Sie Ihr Getränk abstellen können und auch eine gute Beleuchtung haben Lies ein Buch.

Es ist ein interessantes Konzept, aber ein viel interessanteres Design, da es aussieht wie die Pixar-Lampe mit Krabbenbeinen. Im Wesentlichen sieht es so aus, als hätte Sid von Toy Story etwas gemacht. So oder so, wir können davon ausgehen, dass wir in den kommenden Monaten mehr darüber erfahren werden, was Jizai mit dieser Kreation geplant hat.