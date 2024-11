Jinx wird 2025 in Riots Kampfspiel 2XKO einsteigen

HQ

Riot Games war sehr proaktiv bei der Präsentation seines 2v2-Kampfspiels 2XKO der Welt. Das Unternehmen enthüllte vor Jahren Pläne, das Spiel zu entwickeln, und hat seitdem auch mehrere Spieltests durchgeführt, bei denen die Fans es ausprobieren und ihre Gedanken teilen konnten. Obwohl dies der Fall ist, haben wir keine Ahnung, wann 2XKO tatsächlich debütieren wird, und es sieht auch nicht so aus, als würde es bald sein, da das Spiel nur sechs Champions hat, obwohl diese Zahl bald auf sieben erweitert wird.

Um die Rückkehr von Arcane auf Netflix zu feiern, hat Riot enthüllt, dass der siebte Champion, der in 2XKO verfügbar sein wird, niemand anderes als die lose Kanone und Geißel von Piltover, Jinx, sein wird. Die verrückte Figur wird 2025 zu 2XKO stoßen, und wie sie sich als Kampfspielstar spielt , erfahren wir:

"Mit einem Arsenal an maßgeschneiderten Waffen, Fallen und Sprengstoffen entfesselt Jinx Chaos, wo immer sie hingeht. Sie ist hervorragend darin, Feinde in Zonen einzuteilen und sie aus der Ferne mit farbenfroher Zerstörung zu überwältigen."

Riot hat auch ein Sneak-Peek-Video von Jinx in Aktion geteilt, also schaut euch das unten an, um euch ihr Design anzusehen und zu sehen, wie sie bei ihrem Debüt im nächsten Jahr die Dinge im Spiel aufmischen wird.