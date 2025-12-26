Jimmy Kimmel warnt vor Faschismus und Trump während der Weihnachtsbotschaft

HQ

Der US-amerikanische Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel nutzte Channel 4s "Alternative Christmas Message", um vor dem Aufstieg des Faschismus zu warnen und Donald Trump zu kritisieren, indem er ihn als Führer darstellte, der wie ein König handelt.

In der Sendung am Weihnachtstag sagte Kimmel: "Aus faschistischer Sicht war dies ein wirklich großartiges Jahr. Hier herrscht Tyrannei." Die Alternative Christmas Message, eine Channel 4-Tradition seit 1993, bietet eine persönliche Reflexion über wichtige Ereignisse des Jahres und bietet oft einen Gegenpol zur jährlichen Ansprache des britischen Monarchen.

Im Gespräch mit dem britischen Publikum betonte Kimmel, dass Angriffe auf die Meinungsfreiheit nicht einzigartig für Länder wie Russland oder Nordkorea seien, und erkannte die besondere Beziehung zwischen den USA und Großbritannien an.

"Hier in den Vereinigten Staaten reißen wir gerade im übertragenen und wörtlichen Sinne die Strukturen unserer Demokratie nieder, von der freien Presse über die Wissenschaft über die Medizin bis hin zur richterlichen Unabhängigkeit und dem eigentlichen Weißen Haus selbst", sagte er.

Was ist die alternative Weihnachtsbotschaft?

Die Alternative Christmas Message ist eine britische Fernsehtradition, die 1993 von Channel 4 als Gegenpol zur jährlichen Weihnachtsübertragung der Königin ins Leben gerufen wurde. Im Gegensatz zur formellen und verbindenden königlichen Ansprache bietet die Alternative Christmas Message eine Plattform für Prominente, Politiker und andere öffentliche Persönlichkeiten, um persönliche, provokative oder satirische Reflexionen über die Ereignisse des Jahres zu äußern. Frühere Redner waren unter anderem der Whistleblower Edward Snowden und der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad.