Jimmy Kimmel Live! returns: Wie spät ist es heute und wie kann man es live sehen?

HQ

Nach einer einwöchigen Unterbrechung hat Jimmy Kimmel Live! kehrt offiziell auf Sendung zurück. ABC hat bestätigt, dass die Late-Night-Show am Dienstag, den 23. September, zu ihrem in den USA üblichen Zeitfenster zurückkehren wird: 23:35 Uhr ET / 22:35 Uhr CT.

Wie kann man in Europa schauen?

Für europäische Zuschauer bedeutet die Sendezeit den frühen Morgen des Mittwochs, den 24. September. Hier ist, wann die Episode lokal live geht:



Großbritannien und Irland: 4:35 Uhr BST



Zentraleuropa (Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien): 5:35 Uhr MESZ



Skandinavien: 5:35 Uhr MESZ



Finnland & Osteuropa: 6:35 Uhr EEST



Da ABC in Europa nicht direkt verfügbar ist, ist es am einfachsten, ABC über Streaming-Dienste zu schauen:



Hulu: Die Episoden erscheinen am nächsten Tag und sind auf Abruf verfügbar (in Europa über Disney+ unter dem "Star"-Hub in vielen Ländern verfügbar).



ABC.com: Kann mit einem Login eines US-TV-Anbieters angezeigt werden, obwohl außerhalb der USA möglicherweise ein VPN erforderlich ist.



YouTube: Offizielle Clips und ausführliche Interviews werden regelmäßig nach der Ausstrahlung hochgeladen. Den Youtube-Kanal finden Sie hier.



Wer ist heute Abend bei Kimmel dabei?

Der Schauspieler Glen Powell wird der erste Gast in Kimmels Rückkehrfolge sein, mit Musik von Sarah McLachlan. Später in dieser Woche stehen Ethan Hawke, Lisa Ann Walter, Yungblud, Peyton Manning, Oscar Nuñez und Alex G auf dem Programm.

Warum wurde die Show ausgesetzt?

Die vorübergehende Aussetzung folgte auf Gegenreaktionen auf Äußerungen von Kimmel Anfang des Monats, was Disney dazu veranlasste, die Produktion zu pausieren. Nach Gesprächen zwischen dem Sender und dem Moderator ist die Show nun zurück, obwohl einige US-Tochtergesellschaften von Sinclair und Nexstar sich immer noch weigern, sie auszustrahlen. Für europäische Fans wird das keinen Unterschied machen. Die Show ist nach wie vor durch Streaming und Highlights online verfügbar.

Sie können die gesamte Geschichte auch in chronologischer Reihenfolge verfolgen:

