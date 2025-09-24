Jimmy Kimmel Live! kehrt nach ABC-Suspendierung zurück: Sehen Sie sich seinen vollständigen Monolog kostenlos an

HQ

Nach einer einwöchigen Unterbrechung hat Jimmy Kimmel Live! ist offiziell zurück, und Jimmy Kimmel ist mit einer pointierten Botschaft über den Wert der freien Meinungsäußerung zurückgekehrt. In seinem ersten Monolog seit der Absage dachte der Moderator über die Aussetzung seiner Late-Night-Show nach. "Diese Show ist nicht wichtig" Kimmel sagte während seines ersten Monologs, seit Disney, zu dem ABC gehört, letzte Woche seine Late-Night-Show vom Sender suspendiert hatte, unter dem Druck von Trump-Beamten wegen seiner Äußerungen zur Erschießung des rechten Aktivisten Charlie Kirk. "Wichtig ist, dass wir in einem Land leben dürfen, das es uns erlaubt, eine Show wie diese zu haben." Was halten Sie davon? Wenn Sie seinen gesamten Monolog sehen möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!