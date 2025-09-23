Jimmy Kimmel feiert seine Rückkehr mit einer Hommage an Norman Lear

HQ

Gestern haben wir die Nachricht erhalten, dass Jimmy Kimmel zu seiner Late-Night-Show zurückkehren wird, nachdem Disney sie kurzzeitig ausgesetzt hat. Jetzt ist auch Jimmy Kimmel nach der kurzen Unterbrechung seiner Show in die sozialen Medien zurückgekehrt und hat ein Foto mit dem verstorbenen Norman Lear geteilt. Der Beitrag hob Lears Vermächtnis als bahnbrechende Figur des amerikanischen Fernsehens hervor, die dafür bekannt ist, soziale Themen durch Comedy anzugehen. Kimmels Würdigung kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem seine Late-Night-Sendung nach tagelangen Kontroversen und Debatten um seine früheren Äußerungen wieder auf Sendung gehen wird. Lear, der lange Zeit dafür gefeiert wurde, die kreative Freiheit gegen staatliche Einschränkungen zu verteidigen, dient als symbolische Wahl für Kimmels erste öffentliche Erklärung seit der Pause. Was hältst du davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!