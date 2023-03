Jimmy Fallon und The Super Mario Bros. Movie Ensemble singen das Mario-Thema

HQ

Heute ist der 10. März, was natürlich Mario Day (Mar10) ist. Das haben Jimmy Fallon, seine Band The Roots und die Besetzung von The Super Mario Bros. Movie mit einem Song gefeiert.

Und nicht irgendein Lied. Es ist das Hauptthema des Klassikers Super Mario Bros., der ursprünglich 1985 (im Jahr danach in Europa) veröffentlicht wurde. Sie haben auch ein paar Überraschungen auf eine unbeschwerte und auch freche Art und Weise, von denen wir glauben, dass Sie sie genauso genießen werden wie wir.

Sie können sich das Video unten ansehen - und bis zum Ende schauen! Es macht Spaß und ist eine spielerische Art, das Wochenende zu beginnen.

Denken Sie daran, dass der Ticketverkauf für The Super Mario Bros. Movie ebenfalls heute beginnt, also stellen Sie sicher, dass Sie gute Plätze bekommen. Der Film feiert am 5. April Premiere.