Jimmy Cliff verstirbt im Alter von 81 Jahren

Der legendäre jamaikanische Musiker Jimmy Cliff, eine wegweisende Kraft hinter Reggae, Ska und Rocksteady, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Seine Frau, Latifa Chambers, verkündete auf Facebook, dass die Ursache ein Krampfanfall gefolgt von einer Lungenentzündung sei.

James Chambers wurde am 30. Juli 1944 in der St. James Parish, Jamaika, geboren und zog in den 1950er Jahren mit seinem Vater nach Kingston, um eine musikalische Karriere zu verfolgen. Er erlangte mit nur 14 Jahren mit dem Lied Hurricane Hattie nationale Berühmtheit. In einer sechs Jahrzehnte andauernden Karriere nahm Cliff mehr als 30 Alben auf und trat weltweit auf, von Paris über Brasilien bis hin zur Weltausstellung in New York 1964.

Singer-Songwriter und Schauspieler

1972 spielte er die Hauptrolle in dem Film The Harder They Come , der Reggae-Musik einem internationalen Publikum vorstellte und die harten Realitäten des jamaikanischen Lebens jenseits des touristischen Images der Insel darstellte. Cliffs Lieder, darunter You Can Get It If You Really Want It, Many Rivers to Cross und seine Coverversionen von I Can See Clearly Now und Wild World verbanden musikalische Innovation mit humanitären und anti-establishment Themen.

Seine Arbeit brachte ihm zwei Grammy Awards, den Order of Merit der jamaikanischen Regierung und eine Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2010 ein. Cliff arbeitete mit Künstlern wie den Rolling Stones, Paul Simon, Elvis Costello und Annie Lennox zusammen und hinterließ einen bleibenden Einfluss auf die weltweite Musik.

Bob Dylan nannte Cliff's Vietnam einmal das beste Protestlied, das je geschrieben wurde. Bekannt für seine anhaltende Leidenschaft für Musik, trat Cliff weiterhin auf, auch als sein Sehvermögen nachließ, und sagte 2019 in einem Interview: "Ich habe noch viele Flüsse zu überqueren."