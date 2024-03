Jim Ryans 30-jährige PlayStation-Karriere wurde mit einem Stars-Sammlerstück gewürdigt

HQ

Seien wir ehrlich, wir alle wollen als Wackelkopf verewigt werden. Es ist das ultimative Zeichen des Respekts für die eigenen Bemühungen und Auszeichnungen, und Sony weiß das, da es jetzt einem seiner ältesten Veteranen die Wackelkopf-Behandlung verpasst hat.

Der ehemalige PlayStation-Chef Jim Ryan wurde nun in einen Wackelkopf verwandelt, der über das PlayStation Stars -Programm erworben werden kann. Indem Sie einfach eines der Spiele spielen, für die sich Ryan im Laufe der Jahre eingesetzt hat, können Sie das digitale Sammlerstück zu Ihrer Sammlung hinzufügen.

Zu diesen Spielen gehören The Last of Us: Part II, God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart und sogar Destiny 2.

Unabhängig davon, was Sie davon halten, wie Ryan PlayStation während seiner Zeit an der Spitze des Unternehmens geführt und betrieben hat, ist dies eine schöne Möglichkeit, einen Veteranen des Gaming-Titanen zu ehren.

Danke, VGC.