Jim Ryan: "Die Wahlmöglichkeiten, die Spieler heute haben, werden verschwinden", wenn Microsoft Activision Blizzard kauft

In etwa sechs Monaten wird Activision Blizzard vollständig im Besitz von Microsoft sein, wenn die Wettbewerbsbehörden der Welt den Deal genehmigen. Der PlayStation-Boss Jim Ryan hat sein Bestes versucht, um dies auf verschiedene Weise zu stoppen, und da sich der Deal auf eine Schließung zubewegt, scheint er aggressiver und offener über all dies zu werden.

Als Ryan kürzlich mit der New York Times sprach, sagte er, dass die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher verschwinden werden, wenn Microsoft ihren Willen bekommt, und fügte hinzu, dass Microsoft historisch versucht hat, ganze Branchen zu dominieren:

"[Microsoft ist] ein Tech-Riese mit einer langen Geschichte der Dominanz von Branchen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wahlmöglichkeiten, die die Spieler heute haben, verschwinden werden, wenn dieser Deal zustande kommt."

Jim Ryan scheint sich hauptsächlich um das Call of Duty-Franchise zu kümmern, und Anfang dieser Woche wurde bekannt , dass Microsoft Sony angeboten hat, die Serie für weitere zehn Jahre auf PlayStation zu behalten, selbst wenn sie Activision Blizzard kaufen können, was bedeutet, dass es noch bis weit in die nächste Generation verfügbar sein wird. Ob dies ausreichen wird, um Sony dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern, bleibt abzuwarten, aber nach Ryans Kommentaren zu urteilen, scheint es, als ob er immer noch sehr besorgt darüber ist.