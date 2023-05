Jim Ryan: Das PlayStation-Event zeigte "den besten und abwechslungsreichsten Spielekatalog, den es gibt"

HQ

Sony hatte diese Woche seinen ersten großen Showcase seit sehr langer Zeit, der letzte fand 2021 statt. Obwohl eine Menge Spiele gezeigt wurden, stieß die Veranstaltung immer noch auf ziemlich lauwarme Begeisterung von Spielern, die der Meinung waren, dass es nicht genug Exklusivtitel, nicht genug AAA-Titel und zu viel Live-Service gab.

Aber eine Person, die immer noch der Meinung ist, dass es großartig gelaufen ist und Sonys "unerschütterliches Engagement" gezeigt hat, PlayStation-Fans "den bestmöglichen und abwechslungsreichsten Spielekatalog" zu bieten, ist der PlayStation-CEO Jim Ryan. Hier ist das vollständige Zitat aus der Pressemitteilung:

"Unsere Fans erwarten und verdienen eine stetige Kadenz großartiger Inhalte. Die heutige Präsentation zeigt unser unerschütterliches Engagement, ihnen den bestmöglichen und abwechslungsreichsten Spielekatalog anzubieten. Es unterstreicht auch die enorme Popularität und Leistungsfähigkeit der PS5, da sich die globale Entwickler-Community zusammenschließt, um ihre fortschrittlichen Fähigkeiten an ihre Grenzen zu bringen. Wir investieren stark in die Zukunft mit innovativer, erstklassiger Hardware wie PlayStation VR2 und dem neu vorgestellten Project Q, und unsere Expansion in PC-, Mobile- und Live-Service-Gaming verändert die Art und Weise, wie und wo unsere Inhalte genossen werden können."

Stimmen Sie Ryan zu, oder haben Sie mehr oder etwas anderes erwartet?