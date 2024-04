Jim Ryan behauptet, dass sich die PS2 mehr als 160 Millionen Mal verkauft hat - stimmt das?

HQ

Seit heute, dem 1. April, gehört Jim Ryan nicht mehr offiziell zur PlayStation-Spitze. Der ehemalige CEO des Sony-Konzerns verabschiedete sich von den Spielern in einem Podcast auf dem PlayStation Blog, in dem sie Ryans gesamte Karriere im Unternehmen Revue passieren ließen: mehr als 30 Jahre, von den ersten Sony PlayStation-Büros in Europa direkt nach der Markteinführung des ersten Modells, bis zum heutigen Tag.

Eine Geschichte des Mediums, zweifellos, die aber als Epilog eine eher überraschende Note hinterlassen hat: Ryan behauptet, dass die PS2 (die meistverkaufte Konsole der Geschichte) 160 Millionen verkauft hat und nicht 155 Millionen, wie die offiziellen Zahlen von Sony selbst (deren neueste Daten zu dieser Hardware aus dem Jahr 2012 stammen) behaupten. Aber sind diese Zahlen echt, oder wollte Ryan sie nutzen, um einen letzten Medienwirbel zu erzeugen? Es ist schwer zu sagen, obwohl Benutzer ZhugeEX von Nico Partners in einem Thread auf X /Twitter eine ziemlich detaillierte Untersuchung der Angelegenheit durchgeführt hat.

Der Kernpunkt der Recherche ist, dass seit den letzten offiziellen Daten und der Einstellung der PlayStation 2 neun Monate vergangen sind (bis Januar 2013). Es wird auch auf der Grundlage der offiziellen PS3-Distributionsdaten in den ersten Monaten der Koexistenz gewichtet. Die Schätzung deutet darauf hin, dass die PlayStation 2 in Ermangelung offizieller Zahlen, die über Ryans Worte hinausgehen, tatsächlich 159,1 Millionen erreichen konnte, was den Abstand zum Nintendo DS deutlich vergrößert und ein neues Ziel für Nintendo Switch gesetzt hat, die gehofft hatte, bis 2024 den Spitzenplatz zu erobern.

Was denkst du, sagt Jim Ryan die Wahrheit?