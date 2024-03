Jim Parsons wird Sheldon im Finale von Young Sheldon erneut spielen

HQ

Nach sieben erfolgreichen Staffeln endet das The Big Bang Theory-Spin-off Young Sheldon am 16. Mai endgültig. Dies wird eine spezielle Episode, eine Stunde lang, und es stellt sich heraus, dass Jim Parsons wieder auftauchen wird, der die Figur Sheldon spielt. Und wir bekommen sogar noch mehr als das, denn Sheldons Frau Amy Farrah Fowler (gespielt von Mayim Bialik) wird ebenfalls bestätigt, dass sie zurückkehren wird.

Es sind keine Details darüber bekannt, wie dies in die Serie passen wird oder ob andere Mitglieder der Besetzung von The Big Bang Theory einen Cameo-Auftritt haben werden. Parsons war von Anfang an an Young Sheldon beteiligt, als ausführender Produzent, aber auch als Erzähler der Serie.

Freust du dich darauf, den "echten" Sheldon wiederzusehen?

Danke ComicBook.com