Jim Parsons kehrte als Sheldon Cooper "für irgendeinen Geldbetrag" nicht zurück.

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The Big Bang Theory hatte die Sitcom-Welt bei ihrer Erstpremiere in einem Würgegriff gefasst. Mit zwölf Staffeln wurden Schauspieler wie Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki und weitere durch die Rolle von mutigen Nerds berühmt. Wenn Sie jedoch irgendwann auf eine Art Reunion-Serie gehofft haben, sollten Sie vielleicht erwarten, dass sie ohne Sheldon Cooper kommt, denn Jim Parsons hat gesagt, er wolle nie wieder in diese Rolle zurückkehren.

Im Gespräch mit Jon Dean in All Out erklärte Parsons, dass ihn die Rolle unglücklich machte, vor allem wegen des Drucks, eine Schlüsselrolle in einer so weit verbreiteten Sitcom zu spielen. "Ich blicke jetzt zurück und erkenne, dass es in vielerlei Hinsicht einige der besten Momente meines Lebens gab, [aber] ich war unglücklich." sagte Parsons.

"Ich war nicht glücklich. Ich war gestresst. Ich hatte das Gefühl, dass ich so viele Teller in der Luft halten sollte, und der Erfolg und die guten Dinge des Lebens waren nur auf diese Überarbeitung zurückzuführen", fuhr er fort. Auf die Frage, ob er jemals in die Rolle des Sheldon Cooper zurückkehren würde, machte Parsons klar, dass er das nicht tun würde.

"Ich würde das nicht nochmal tun, egal wie viel Geld... Es war manchmal stressig und unangenehm. Ich habe mich selbst unglücklich gemacht." Parsons verbrachte neun Jahre nüchtern, während der Dreharbeiten zur Sitcom, und führte sich selbst in einen Zustand völliger Disziplin. Dieser mentale Stress forderte eindeutig seinen Tribut, auch wenn die Fans die Figur Sheldon bis heute lieben.