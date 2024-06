Jim Carreys Top 5 Auftritte

HQ

Jim Carrey ist der Mann, der für seine Auftritte in einer Vielzahl von Komödien am besten geeignet ist, aber es steckt mehr in ihm, als man auf den ersten Blick sieht, und er hat eine Bandbreite in seinem Schauspiel, die ich persönlich immer geschätzt habe. Jetzt ist er nach seiner eigenen Aussage (irgendwie) im Ruhestand, wird aber immer noch im dritten Sonic the Hedgehog Film zu sehen sein. Obwohl die Rolle des Dr. Robotnik nicht diejenige ist, für die wir uns am meisten an ihn erinnern werden, gibt es viele andere großartige und dies sind meine fünf Favoriten...

5. Der Majestätische (2001)

Der fünfte Platz ist definitiv der am wenigsten bekannte der Filme, die auf dieser Liste erscheinen. Aber ich habe dieses vergessene Juwel schon immer gemocht. Carrey spielt einen Mann, der sein Gedächtnis verliert und unwissentlich und unwissentlich die Identität eines anderen Mannes annimmt. Es ist ein Film, in dem Carreys ernste Seite bei vielen Gelegenheiten durchscheint, in dem auch sein Können als Schauspieler in vielen Szenen deutlich wird. Es ist die Art von Film, die zu einer Reihe von ernsteren Rollen gehörte, die er zur gleichen Zeit spielte. Nachdem er uns mit einer Reihe von komödiantischen Filmen verwöhnt hatte, zeigte Carrey, dass er sie genauso gut beherrschte.

4. Dumm und Dümmer (1994)

Es ist nicht einfach, sich dumm zu stellen. So sehr dies Carreys Film ist, so sehr ist es auch der von Jeff Daniels, und es sind die Szenen, in denen sie zusammen sind, in denen er am besten ist. Aber das ist schließlich Carreys Liste, und in der Rolle des Lloyd glänzt er wirklich. Die Sache mit dem Spielen eines Charakters dieser Art ist, dass man an die dummen Dinge glauben muss, die getan und gesagt werden. Carrey sorgt dafür, dass es funktioniert, und sein Schauspiel hebt viele der Szenen hervor. Im Kern gibt es hier auch ein sehr lustiges Drehbuch, das Carrey auf ein Niveau bringt, das diese Leistung auf den vierten Platz der Liste bringt.

3. Ace Ventura: Haustierdetektiv (1994)

Die ikonische Rolle, die Carrey berühmt gemacht hat, ist natürlich auch ein Film und eine Rolle, die hier sein muss. Sicher, man kann argumentieren, dass der Charakter und das Schauspiel überall sind, aber ich würde eher behaupten, dass es vor allem sehr einheitlich ist, was sehr schwer zu erreichen ist. Sicher, es ist in vielerlei Hinsicht ziemlich abwegig, aber Carrey macht diese besondere Figur wirklich zu seiner eigenen und zu etwas Einzigartigem. Das zeigt sich in allem, von seinem Gehstil über seine Mimik bis hin zur Art und Weise, wie die Zeilen vorgetragen werden. Viele der besten Darstellungen sind die, wenn sie an einer Art Grenze des improvisierten Gefühls balancieren, aber dennoch in den Rahmen des Films passen. Carrey mag in vielerlei Hinsicht ein bisschen Ace in einer Rolle sein, die für ihn maßgeschneidert war. Aber das macht es nicht schlimmer.

2. Ewiger Sonnenschein des makellosen Geistes (2004)

Trotz seiner komödiantischen Rollen ist es in den ernsteren Rollen, in denen Carreys Bandbreite wirklich zur Geltung kommt. Ich will hier ehrlich sein und sagen, dass dieser Film kein Favorit ist, aber ich kann nicht anders, als ihn allein aufgrund von Carreys fantastischer Leistung ganz oben auf die Liste zu setzen. Denn natürlich liegt etwas Besonderes in diesem Kontrast zwischen dem, was wir gewohnt sind, ihn zu sehen. Die Ernsthaftigkeit, die Melancholie und die Zurückhaltung. Carrey fühlt sich wie ein gewöhnlicher Kerl an, was der springende Punkt dieser Rolle ist, und auch wenn ich den Film persönlich nicht sehr schätze, denke ich, dass Carrey sehr, sehr gut darin ist.

1. Die Truman Show (1998)

Die beste Leistung eines Schauspielers geht oft Hand in Hand mit dem Film, den man für den besten hält. Der fantastische The Truman Show ist keine Ausnahme, aber ein großer Teil des Grundes, warum ich denke, dass es Carreys bester Film ist, ist auch seine Leistung. Peter Weir hat eine absolut fantastische Geschichte über einen Menschen zusammengestellt, der unwissentlich an einer Reality-Show teilnimmt, in der sein Leben 24/7 ausgestrahlt wird und das tote Publikum ihm seit seiner Geburt folgt.

Carrey meistert die Rolle des Truman Burbank perfekt. In diesem Film fühlt er sich sowohl gewöhnlich als auch einzigartig, oft zurückhaltend mit einigen Szenen, in denen sich seine einzigartige Mimik durchschleicht. Aber meistens fühlt es sich echt an. Jede Zeile, jede Szene und dann die langsame Erkenntnis, dass nicht alles in Ordnung ist - Carrey beherrscht all das perfekt. Ich habe diesen Film schon so oft gesehen und bin immer wieder beeindruckt, wie Carrey so nahtlos zwischen den Emotionen wechseln kann, wie sein Gesicht mehr sagt als nur das, was gesagt wird, und wie die Geschichte dank seiner Darstellung sowohl traurig als auch hoffnungsvoll wird. Ein brillanter Film und eine brillante Leistung und in meinen Augen Jim Carreys allerbeste.

