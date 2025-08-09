Jim Carreys lustigste Filme

HQ

Frühere Folgen dieser Artikelserie:

Die lustigsten Filme von Adam Sandler

Die lustigsten Filme von Will Ferrell

(5) Der Kabelmann

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie unglaublich enttäuscht ich von Ben Stillers seltsamer Verschmelzung von Thriller und Komödie war, nachdem ich das Kino verlassen hatte (1996). Damals habe ich The Cable Guy gehasst. Vor allem, weil ich Jim Carrey sehen wollte, wie er das gleiche ausgeflippte, verrückte Ding macht, das er gerade in Ace Ventura gemacht hatte, und dabei eine andere Art von Film mit einer anderen Art von Humor erwartete, als Stiller bot. Heute weiß ich es besser. Cable Guy ist unglaublich erfolgreich in der Art und Weise, wie Stiller Stalker-Parodie mit dunkleren Themen und verrückte Komödie der Irrtümer mit einem lispelnden Carrey mischt, der jedes Mal entzückende Lacher hervorruft.

(4) Ja Mann

Wir alle waren schon einmal in der Phase, in der wir zu allem Nein sagen. Freunde, Familie und Bekannte möchten Sie zu jeder erdenklichen Veranstaltung mitnehmen. Dein Job lädt dich vom Theater über Konzerte bis hin zu Teambuilding-Wochenenden mit Hotelübernachtungen und allem anderen zu allem ein – während du im Gegenzug nur eines tun kannst. Sag nein, bleib zu Hause. Als dies für den sonst sehr netten Banker Carl Realität wird, hat Carrey den Grundstein für eine der witzigsten Komödien aller Zeiten gelegt. Denn Carl wechselt die Spur. Er zwingt sich, zu allem Ja zu sagen. Ja, ja, ja, ja. Carrey spielt hier die Hauptrolle, und während er die Schroffheit von Ace Ventura und seine kreischigste SNL-Persönlichkeit abschwächt, ist er in seiner Körpersprache gummiartig genug und unberechenbar animiert, um ihm viele lang anhaltende Lacher zu entlocken.

(3) Die Maske

Wenn Carrey brüllt "Hooooooold on your lugnuts, it's tiiiiime for a overhaul!" und danach die Auspuffanlage seiner kaputten Honda in den Arsch der beiden Drecksack-Mechaniker fährt, die sein Auto absichtlich zerstört haben, anstatt es zu reparieren - dann habe ich immer ein gutes Lachen. Etwas, das ich jedes Mal getan habe, wenn ich "Die Maske" seit seiner Kinopremiere im Jahr 1994 gesehen habe. Sicher, es gibt Teile der Computereffekte in diesem 31 Jahre alten Film, die heute nicht mehr ganz mithalten können, aber Carrey ist durch und durch lustig und viele seiner improvisierten Dialoge als Superheld Mask sind unglaublich gut.

(2) Ace Ventura: Haustierdetektiv

Ich erinnere mich noch gut an den gestrigen Tag, als Der galoppierende Detektiv wie eine Bombe platzte und wie der Komiker, der lange vor der Kinopremiere ausgezählt wurde, über Nacht aus dem Nichts zum größten Komiker der Welt wurde. Denn es gibt so vieles in diesem verrückt wilden Film, das nicht funktionieren sollte, was auf dem Papier nicht funktioniert - aber als Carrey während der Dreharbeiten anfing, schreiend herumzufliegen, ließ ihn der Regisseur (nach eigenem Bekunden ) einfach einschenken, was im Nachhinein natürlich die richtige Wahl war. Als Ace sich im Büro des Chefs umdreht und "mit seinem Arsch spricht", lache ich immer noch so sehr, dass es durch das ganze Haus hallt.

CARREYS LUSTIGSTE:

(1) Dumm & Dümmer

Wenn Lloyd wie ein kaputtes Modem schreit, um das verstörendste Geräusch der Welt nachzuahmen, oder wenn er brüllt "Weißt du, Lloyd, gerade wenn ich denke, dass du unmöglich dümmer sein kannst, gehst du hin und machst so etwas... und erlöse dich vollkommen!", lache ich heute genauso viel wie 1994. Es war natürlich ein beispielloses Jahr für Jim Carrey, der sich mit Dumb & Dumber ohne Zweifel als der größte Filmkomiker der Welt etablierte.