Jim Carrey soll in Gesprächen sein, um in dem Live-Action-Film "Die Jetsons" mitzuspielen

Hollywood scheint wieder in den Archiven zu wühlen und nach altem geistigem Eigentum zu suchen, um es zurückzubringen, denn es gibt Berichte, dass Jim Carrey einen neuen Jetsons-Film unter der Regie von Colin Trevorrow aus Jurassic World spielen könnte. Derzeit gibt es keine Deals.

TheWrap bekam zuerst Wind von dieser Geschichte und berichtete, dass Trevorrow in Gesprächen ist, um das Drehbuch zusammen mit Joe Epstein von The Idol zu schreiben. Carreys Beteiligung würde den Jetsons-Film zum ersten Nicht-Sonic-Film machen, an dem er seit Dark Crimes im Jahr 2016 beteiligt war. Carrey ist natürlich auch im Fernsehen zu sehen, spielte für kurze Zeit den Joe Biden von SNL und arbeitete sogar an den Musikvideos von The Weeknd, aber abgesehen von seiner Zeit als Dr. Robotnik ist er im Film weitgehend abwesend geblieben.

Die Jetsons begannen ursprünglich als Hanna-Barbera-Zeichentrickserie, die sich um eine Kleinfamilie in der fernen Zukunft drehte, mit Zugang zu fliegenden Autos und einem Robotermädchen. Die Show wurde in den 1980er Jahren wiederbelebt und hat seitdem hier und da den einen oder anderen Auftritt gehabt. Man kann zwar mit Sicherheit sagen, dass es nicht Millionen von Menschen gibt, die nach einem Jetsons-Revival schreien, aber Carreys Starpower könnte ausreichen, um die Leute ins Kino zu bringen, egal aus welchem Material.