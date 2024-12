Jim Carrey könnte erwägen, eine Fortsetzung von "Die Maske" zu machen

HQ

Es ist 30 Jahre her, dass The Mask veröffentlicht wurde, und trotz der Tatsache, dass eine Fortsetzung geplant war, bekamen wir stattdessen Son of the Mask, an dem weder Jim Carrey noch Cameron Diaz beteiligt waren, und der Film wurde, gelinde gesagt, kühl aufgenommen. Seitdem wird immer wieder darüber geredet, ob eine richtige Fortsetzung gemacht werden kann und Jim Carrey, der gerade in Sonic 3 steckt, ist zumindest offen dafür, wenn es eine wirklich gute Idee ist:

"Oh Gott, weißt du, es muss die richtige Idee sein. Wenn jemand die richtige Idee hätte, schätze ich... Es geht nicht wirklich ums Geld. Ich mache Witze über das Geld... Aber ich weiß nie. Man kann sich über diese Dinge nicht sicher sein. Ich habe gesagt, dass ich gerne in den Ruhestand gehen würde, aber ich glaube, ich habe mehr über Machtruhe gesprochen. Denn sobald dir eine gute Idee in den Weg kommt oder eine Gruppe von Leuten, mit denen du wirklich gerne zusammengearbeitet hast und so, ändern sich die Dinge einfach."

Es ist nicht üblich, dass Carrey in eine seiner alten Rollen zurückkehrt, also müssen wir einfach sehen, ob dies irgendwann in der Zukunft passiert oder nicht.

Danke, Comicbook.com