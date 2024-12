Jim Carrey kehrte für Sonic the Hedgehog 3 zurück, weil er das Geld brauchte

HQ

Jim Carrey, der zuvor angedeutet hat, dass er nach Sonic the Hedgehog 2 über einen Rücktritt nachdenkt, hat seine Rückkehr als Dr. Ivo Robotnik in Sonic the Hedgehog 3 bestätigt. Carrey begründete seine Entscheidung in einem Interview und meinte etwas scherzhaft:

"Ich habe eine Menge Sachen gekauft und brauche das Geld."

Carrey wird nicht nur die Rolle des Dr. Robotnik wieder aufnehmen, sondern auch den Großvater der Figur, Gerald Robotnik, darstellen, was bedeutet, dass es im Film eine Doppelrolle gibt. Regisseur Jeff Fowler bedankte sich für Carreys Beteiligung und merkte an, dass die Beteiligung des Schauspielers entscheidend für das Projekt war.

Wie die meisten wissen, führt der neue Film auch Shadow the Hedgehog ein, der Sonic, Knuckles und Tails in einem Kampf gegen diesen neuen, mysteriösen Feind wieder vereint. Es wird erwartet, dass der Film der bisher aufregendste Teil der Reihe sein wird. Sonic the Hedgehog 3 startet am 20. Dezember in den Kinos.

Freust du dich schon auf den neuen Sonic Film?