Jim Carrey kehrt als Dr. 'Eggman' Robotnik in Sonic the Hedgedog 3 zurück

Es schien, als hätten wir nach dem Ende von Sonic the Hedgedog 2 das Ende des bösen Dr. Robotnik in der Verfilmung der Sega-Charaktere gesehen, aber es ist nun klar geworden, dass dies nicht der Fall sein wird. Paramount+ hat bestätigt, dass Jim Carrey in Sonic 3 zurückkehren wird, um erneut den Hauptbösewicht der Serie zu spielen.

Variety hat die Neuigkeiten bestätigt, obwohl der offizielle Account des Films bereits im ersten Teaser einen Hinweis angedeutet hat.

Es ist das erste Mal in der langen Karriere des Komikers und Schauspielers, dass er eine Filmtrilogie dreht. Sonic the Hedgedog 3 kommt am 20. Dezember 2024 in die Kinos