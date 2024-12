Jim Carrey ist offen für eine Rückkehr als Grinch

HQ

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und es ist der perfekte Zeitpunkt, um How the Grinch Stole Christmas noch einmal zu besuchen. Jim Carrey, der den Grinch in dem Film aus dem Jahr 2000 verkörperte, hat angedeutet, dass er offen für eine Rückkehr für How the Grinch Stole Christmas 2 wäre. Es gibt jedoch eine wichtige Bedingung: den zermürbenden Prozess des Tragens der schweren Prothesen und des Make-ups, die die ursprüngliche Aufführung so körperlich anstrengend machten.

Carrey räumt zwar ein, wie anstrengend es war, viele Stunden in dem Kostüm zu verbringen, glaubt aber, dass technologische Fortschritte wie Motion Capture eine Rückkehr in die Rolle viel einfacher machen könnten. Könnte Carrey als Grinch zurückkehren, wenn der Kostümprozess weniger anstrengend wäre?

Würden Sie ihn gerne wieder in der Rolle sehen wollen?