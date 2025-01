Jim Carrey ist offen für eine Rückkehr als Dr. Robotnik in zukünftigen Sonic-Filmen

HQ

Trotz der Behauptungen, in den Ruhestand zu gehen, kehrte Jim Carrey als Dr. Robotnik in Sonic the Hedgehog 3 zurück und war damit das erste Mal, dass der Schauspieler in allen drei Filmen einer Trilogie mitspielte. Doch selbst mit dem dritten Film in der Tasche ist sich Carrey nicht sicher, ob er mit Sonic fertig ist.

Im Gespräch mit Cinema Today sagte Carrey, dass er "definitiv" offen für mehr Sonic ist. "Ich bin offen für die Idee, und in der Regel kommen sie mit der nächsten Idee zu mir, und wenn ich sage: 'Das klingt lustig', dann mache ich es. Ich fühle mich an nichts im Leben gebunden, es sei denn, es ist etwas, das mich interessiert", sagte er.

"Ich liebe diese Crew, ich liebe diese Gang, die diese Filme macht, und ich liebe die Fans. Ich denke, es steckt eine Menge wirklich großartiger Energie und großartiger Reaktionen dahinter. Und die Fans springen rein und sagen: 'Wie wäre es, wenn du das machst?', weißt du, und sie waren super hilfreich; Ich denke, wir machen diesen Film alle zusammen."

Carrey sagte auch, dass er nicht vollständig im Ruhestand sei, sondern sich zu Beginn des Interviews in einem Zustand der "Machtruhe" befinde. Wir wissen, dass ein vierter Sonic-Film kommt, und solange es Sonic gibt, fühlt es sich so an, als bräuchten wir Robotnik.