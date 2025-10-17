Jim Bolger, ehemaliger neuseeländischer Premierminister, stirbt im Alter von 90 Jahren

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der ehemalige neuseeländische Premierminister Jim Bolger verstorben ist, wie seine Familie mitteilte. Bolger, der das Land in den 1990er Jahren über weite Strecken führte, ist für seine Rolle bei der Neugestaltung der politischen und sozialen Landschaft des Landes bekannt. Seine Regierung führte ein neues Wahlsystem ein, das bis heute die neuseeländische Demokratie definiert, und traf historische Vereinbarungen mit den Māori-Stämmen, um das Erbe der Kolonialisierung zu bewältigen. Bolger, der für seine republikanischen Ansichten und seine besonnene Führung bekannt war, blieb auch lange nach seinem Ausscheiden aus dem Amt eine respektierte Stimme in nationalen Angelegenheiten. Ruhe in Frieden, Jim Bolger.