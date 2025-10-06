Jilly Cooper stirbt im Alter von 88 Jahren

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die britische Schriftstellerin Jilly Cooper, die für ihre lebendigen Darstellungen der britischen Oberschicht bekannt war, verstorben ist, teilte ihr Agent Curtis Brown am Montag in einer Erklärung mit. Cooper wurde in den 1980er Jahren mit ihren mutigen und humorvollen Romanen berühmt und wurde dank Charakteren wie Rupert Campbell-Black und der glamourösen Welt, die sie um ihn herum erschuf, zu einem bekannten Namen. Ihre Arbeit fand kürzlich mit der Disney+-Adaption von Rivals erneute Popularität, die ihre scharfsinnige Erzählweise einer neuen Generation von Lesern und Zuschauern gleichermaßen vorstellte. Ruhe in Frieden, Jilly Cooper.