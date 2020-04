Jill Valentine scheucht Resident Evil Resistance am 17. April auf

Resident Evil Resistance ist der letzte Woche gestartete Vier-gegen-Eins-Multiplayer, der jeder Kopie von Resident Evil 3 (Remake) auf PC, Xbox One und Playstation 4 beiliegt. Aktuell stehen in diesem Standalone-Spielmodus sechs Überlebende und vier Masterminds zur Auswahl bereit, die mit individuellen Fähigkeiten überzeugen. Wir wissen bereits, dass Jill Valentine, die Protagonistin aus dem Hauptspiel, zu diesem Multiplayer hinzustoßen wird und heute hat uns Capcom auch verraten, wann das konkret der Fall sein wird: am 17. April.

Das Unternehmen hat eine grobe Roadmap für Resistance veröffentlicht, auf dem wir vorerst drei geplante Inhalte zu Gesicht bekommen: Im April wird uns Jill erwarten, im Mai könnten wir uns vielleicht auf einen neuen Mastermind freuen und für den Juni ist ebenfalls etwas in Arbeit. Auch danach wollen die Japaner den Titel noch unterstützen, bislang ist aber nichts Genaueres bekannt. Wenn ihr mehr über Resident Evil Resistance herausfinden wollt, dann empfehlen wir euch unsere gesonderte Kritik zum Mehrspielermodus.