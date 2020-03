Jill Valentine in Resident Evil Resistance spielbar

Capcom hat einen neuen Trailer für das Remake von Resident Evil 3: Nemesis veröffentlicht, das 1999 die Survival-Horrorserie auf der ersten Playstation fortsetzte. Darin sehen wir Jill Valentine, eine der beiden spielbaren Figuren und die wahre Protagonistin dieser Episode. Die junge Polizistin ist nicht nur eine der Hauptfiguren in der Geschichte, sondern sie wird uns auch im Mehrspielermodus Resident Evil Resistance zur Verfügung stehen. Das Horrorspiel erscheint am 3. April für Playstation 4, Xbox One und PC und ihr könnt heute Abend unsere Review-Eindrücke erwarten. Bis dahin dient euch das neue Video womöglich als Ersatz.

You watching Werben