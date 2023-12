Jill Braff wurde zur neuen Chefin von Zenimax/Bethesda ernannt

HQ

Diese Woche hat Microsoft die Boards einiger seiner neuesten Studios überarbeitet. Zusätzlich zu den Veränderungen bei Activision Blizzard (einschließlich des endgültigen Abgangs von Bobby Kotick nächste Woche) hat der Riese beschlossen, ein neues Gesicht an die Spitze einer weiteren seiner bekanntesten Übernahmen der letzten Zeit zu setzen: Zenimax/Bethesda.

Matt Booty gab am Mittwoch in einer E-Mail an die Studiomitarbeiter bekannt, dass sie Jill Braff, eine ehemalige Führungskraft bei Nintendo und Sega (wo sie auch Marketingleiterin war), zur neuen Leiterin von Zenimax/Bethesda ernannt haben. The Verge hat Bootys Statement geteilt, das Sie unten lesen können.

"Jill verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Spiele und Unterhaltung, mit früheren Positionen bei Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network und Warner Bros. und dem Aufbau des Online- und Marketinggeschäfts für die Ellen DeGeneres Show", fügte er hinzu.

"Sie war unsere Leiterin für die Integrationsarbeit, als ZeniMax/Bethesda zu Xbox kam, und hat durch diese Arbeit viele ihrer Teams und Führungskräfte gut kennengelernt.

"Jill wird für die Leitung der ZeniMax/Bethesda-Spieleentwicklungsteams verantwortlich sein, die weiterhin als eingeschränkte Integrationseinheiten tätig sein werden, sowie für die Aufsicht über das Microsoft Casual Games-Team. An Jill berichten Todd Howard, Todd Vaughn, Matt Firor, Paul Jensen und Heather Cooper.

Jamie Leder wird in seiner Rolle als CEO von ZeniMax/Bethesda an mich berichten und weiterhin die laufenden Integrationsarbeiten unterstützen. Um die Entwicklung des ZeniMax/Bethesda-Spieleportfolios zu unterstützen, werden Robert Gray (ZeniMax Quality Assurance) und Timothy Beggs (ZeniMax Release Management) an Todd Vaughn berichten.

Aufbauend auf dem Erfolg von Starfield sind alle ZeniMax/Bethesda-Studios bereit, einige der aufregendsten und innovativsten Spiele der Branche zu entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass Jills Führung und Unterstützung der Teams, zusammen mit ihrer nachgewiesenen Fähigkeit, sinnvolle Brücken zurück zur Xbox zu bauen, jeden bei Bethesda weiter in die Lage versetzen wird, unseren Spielern unglaubliche Erfahrungen zu bieten."