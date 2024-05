Jez Corden: "100% Steam ist auf der nächsten Xbox"

HQ

Wir wissen seit langem, dass Windows Central-Redakteur Jez Corden gute Kontakte zu Microsoft hat, und er war oft früh mit großen Scoops darüber, was insbesondere das Xbox-Team vor sich hat. Jetzt ist er wieder dabei und erklärt, dass die nächste Xbox-Konsole mit 100%iger Sicherheit Steam unterstützen wird.

Obwohl dies wahrscheinlich eher Spekulation seinerseits ist als etwas, das er weiß, ist 100% immer noch automatisch interessant. Steam-Unterstützung für Xbox würde bedeuten, dass es plötzlich möglich wäre, Spiele wie The Last of Us: Part I, Horizon Forbidden West und das kürzlich veröffentlichte Helldivers II auf Microsofts Konsole zu spielen, und dass das Format auch eine große Auswahl an Indies hätte, die sonst ihre Konsole vermisst hätten.

Bis wir mehr wissen, ist dies natürlich nur ein Gerücht, aber Corden hatte schon früher mit spektakulären Dingen Recht und die Zeit wird zeigen, ob seine 100 % wirklich 100 % bedeuten.