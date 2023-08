Jetzt wissen wir, wer den Bösewicht in Deadpool 3 spielen wird (es ist ein echter Psychopath)

HQ

Obwohl der Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren die Dreharbeiten zum kommenden Deadpool 3 gestoppt hat, tauchen weiterhin Gerüchte und Informationen über die enthaltenen Charaktere auf. Wir wissen seit ein paar Wochen, dass The Crown-Star Emma Corrin den Hauptbösewicht spielen wird, aber wir haben erst jetzt eine Idee, um welchen Bösewicht (aus den Comics) es sich handelt, und es ist niemand anderes als Cassandra Nova, die böse Zwillingsschwester von Professor X.

Wenn man über die "Entstehungsgeschichte" von Nova liest, scheint es, dass sie auch einer der grausamsten Charaktere von Marvel ist. Sie war ein eineiiger Zwilling im Mutterleib mit Charles Xavier und während sein Fötus versuchte, das Ei ihrer Schwester zu essen, überlebte sie aus purer Bosheit in Charles' Körper und entkam durch eine Blutprobe, um ihren eigenen schurkischen Körper zu klonen und sich dann an ihrem schrecklichen Bruder zu rächen. Eine ganz typische Geschwisterrivalität.

Deadpool 3 wird am 3. Mai nächsten Jahres in die Kinos kommen und nach dem, was uns gesagt wurde, wird Deadpool von Logan unterstützt, um gegen Nova zu kämpfen.