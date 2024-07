Jetzt wissen wir, wen Giancarlo Esposito in Captain America: Brave New World spielt

HQ

Unter den Nachrichtenbomben aus dem Marvel -Panel während der San Diego Comic-Con wurde auch ein deutlich kleinerer, deutlich obskurerer Klumpen an Informationen in Form der mysteriösen Rolle von Breaking Bad -Star Giancarlo Esposito in der kommenden Captain America -Fortsetzung Brave New World fallen gelassen. Esposito spielt keinen Geringeren als... Sidewinder!

Moment, wer genau ist Sidewinder ? Laut Screen Rant heißt der Antagonist mit bürgerlichem Namen Seth Voelker und ist der Anführer einer Gruppe namens Serpent Society. Voelker, der normalerweise einen Schlangenanzug trägt, besitzt einen magischen Umhang, der es ihm ermöglicht, sich zu teleportieren, aber es bleibt abzuwarten, wie bodenständig die Figur in Brave New World tatsächlich wird.

Für diejenigen, die sich das gefragt haben, ist dieses Rätsel jetzt gelöst. Brave New World wird im Februar nächsten Jahres Premiere haben, wie aufgeregt bist du, Esposito im neuen Captain America Film zu sehen?