Jetzt wissen wir genau, wie stark die Charaktere der Fallout-Serie sind

Die Fallout -Serie von Amazon Prime war die große Überraschung des Frühjahrs mit hohen Einschaltquoten und hohen Einschaltquoten. In der Geschichte folgen wir den Charakteren Lucy MacLean, The Ghoul und Maximus auf Abenteuern im radioaktiven Ödland.

Wenn ihr die Spiele gespielt habt und neugierig wart, wie stark diese Charaktere in den Spielen sein würden, haben wir nun eine genaue und offizielle Bestätigung davon von Bethesda selbst erhalten, nachdem sie sie als Legendary Dwellers in Fallout Shelter hinzugefügt haben. Wenn Sie sich in Walton Goggins' Interpretation von The Ghoul verliebt haben, finden Sie hier die Erklärung, denn dieser Schlingel hat bei weitem das meiste Charisma, während Lucy offensichtlich die klügste des Trios ist.

Lucy MacLean:

Stärke 4

Wahrnehmung 7

Ausdauer 6

Charisma 5

Intelligenz 6

Agilität 5

Glück 7

Der Ghul:

Maximus:

