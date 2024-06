Jetzt wissen wir, auf welchen Formaten Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht wird

HQ

Die andere Fatal Fury-Neuigkeit während des Summer Game Fest war ein Blick auf das bevorstehende Fatal Fury: City of the Wolves. Leider haben wir immer noch kein Veröffentlichungsdatum über das bisher bekannte "Anfang 2025" hinaus erhalten, aber wir haben eine Bestätigung erhalten, in welchen Formaten wir es spielen können.

Das sind PlayStation 4 und 5, Xbox Series S/X und PC über Steam und Epic Games Store. Im Trailer haben wir auch viele Kämpfe und eine Reihe von Kämpfern gesehen. Und ein Minispiel, bei dem wir Bierflaschen mit unseren Fäusten zerschlagen müssen, denn warum nicht?