Jetzt können Sie das letzte Abenteuer von Indiana Jones bequem von zu Hause aus streamen

Wenn Sie noch nie dazu gekommen sind, ein Kino zu besuchen, um Indiana Jones' letztes Gefecht in The Dial of Destiny zu erleben, haben Sie endlich die Möglichkeit, dies bequem von Ihrer Couch aus zu tun. Ab heute Abend ist der Film auf den meisten wichtigen Plattformen digital erhältlich, darunter Apple TV, Microsoft und mehr. Sie können die Zusammenfassung für Indiana Jones and the Dial of Destiny unten lesen.

Der waghalsige Archäologe Indiana Jones kämpft gegen die Zeit, um ein legendäres Zifferblatt zu bergen, das den Lauf der Geschichte verändern kann. Begleitet von seiner Patentochter gerät er bald gegen Jürgen Völler an, einen ehemaligen Nazi, der für die NASA arbeitet.

Wirst du die Gelegenheit nutzen, es dir anzusehen, jetzt, wo es digital erhältlich ist?