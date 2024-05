Jetzt können Sie Banishers: Ghosts of New Eden völlig kostenlos ausprobieren

HQ

Don't Nod und Focus Entertainment haben jetzt eine kostenlose Demo für Banishers: Ghosts of New Eden für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Die Demo enthält die gesamte erste Mission, und wenn du sie abschließt, kannst du mit deiner Speicherdatei fortfahren, wenn du dich für den Kauf der Vollversion entscheidest.

Wir denken, Sie sollten in Betracht ziehen, dieses Geisterjagd-Abenteuer auszuprobieren. Wir haben Banishers: Ghosts of New Eden in unserer Rezension eine 9 gegeben, als es im Februar veröffentlicht wurde. Es ist ein ziemlich einfaches Action-Rollenspiel, aber auch eine wirklich schöne Reise und eine wirklich gute Geschichte darüber, wie weit man bereit ist zu gehen und wie viel man bereit ist, von seinem eigenen Glauben zu opfern, um den zu retten, den man liebt.